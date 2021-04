Demos gegen Corona-Regeln : Über 10.000 Teilnehmer bei „Querdenker“-Protest in Stuttgart

2500 wurden erwartet. Tatsächlich machen mindestens viermal so viele Menschen in Stuttgart ihrem Unmut über die Corona-Regeln Luft - an die sich selbst auch nicht halten. Das ruft viel Kritik hervor.

Stuttgart | Mehr als 10.000 Menschen - größtenteils ohne Masken und Abstand - haben nach Angaben der Polizei am Karsamstag in Stuttgart bei einer Kundgebung der „Querdenken“-Bewegung gegen die Corona-Politik demonstriert. Dabei sei es bis auf wenige Ausnahmen friedlich geblieben, sagte ein Sprecher. Hunderte Beamte waren im Einsatz - schritten wegen der Verstö...

