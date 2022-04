Politik : Tschüss, Kirche!

Viele Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in der katholischen Kirche. Sie zählen also als gläubige Christen. Doch jetzt wollen immer mehr nicht mehr dabei sein. In den vergangenen Monaten sind besonders viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das hat eine Umfrage in großen Orten in Deutschland ergeben.

Dafür gibt es Gründe. Zum Beispiel gibt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.