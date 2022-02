Politik : Tschentscher: „Unglaubliche Solidarität in Hamburg“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Solidarität der Hamburger mit den Menschen in der Ukraine gelobt. „Es gibt eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft in Hamburg“, sagte Tschentscher am Sonntag beim „Benefizkonzert des Bundespräsidenten“ in der Elbphilharmonie. „Wir sind in einem engen Austausch mit dem Generalkonsulat, es gibt viele praktische Dinge, die jetzt vorzubereiten sind. Wir erwarten auch Flüchtlinge, die zu denjenigen kommen, die schon bei uns leben.“ Schon jetzt lebten 4000 Menschen aus der Ukraine in Hamburg. Neben der Stadt hätten auch viele Privatpersonen Angebote gemacht, Flüchtlinge aufzunehmen.

Hamburg sei durch seine internationalen Beziehungen besonders vom Krieg in der Ukraine betroffen. „Man kann das jetzt noch nicht absehen, welche Folgen die nächste Zeit entstehen - aber wir spüren sie unmittelbar als internationale Stadt“, sagte Tschentscher. „Wir haben eine Hafengesellschaft, die einen Terminal in Odessa betreibt. Wir haben von dort s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.