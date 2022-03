Politik : Tschentscher: In größter Solidarität an Seite der Ukraine

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat der von Russland angegriffenen Ukraine Unterstützung zugesichert. Hamburg stehe auf der Seite des Völkerrechts, auf der Seite von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung in Europa, sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung, zu der auch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka in die Bürgerschaft gekommen war. „Frau Generalkonsulin, Hamburg steht in diesen schweren Tagen in größter Solidarität an Ihrer Seite!“ Der Krieg sei eine schwere Verletzung des Völkerrechts. „Er muss sofort gestoppt werden“, forderte Tschentscher.

Zu Beginn der Sitzung hatte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit die russischen Bombardierungen und das Töten von Ukrainern als „Mord“ bezeichnet, für den es einen Verantwortlichen gebe. „Das ist Wladimir Putin, der Verbrecher, den wir hoffentlich schnell auf der Anklagebank des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag sehen werden“, sagte Veit. Tybink...

