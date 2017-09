Kommentar : Trumps peinliche Mixtur aus Sprechblasen, Gemeinplätzen und Kriegstreiberei

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Thomas Spang

erstellt am 20.Sep.2017 | 07:48 Uhr

Der Teleprompter konnte den Twitter-Präsidenten nicht im Zaum halten. Wie im Comic drohte der Super-„Donald“ aus Amerika dem „Raketenmann“ in Nordkorea mit der „totalen Zerstörung“. Weltregionen, die unter Kriegen, Klimawandel und anderen Katastrophen leiden, hakte der US-Präsident in seiner Jungfernrede vor der Generalversammlung als Orte ab, die „zur Hölle fahren“.

Die Terroristen müssten „vom Erdboden verschwinden“. Und das mühsam ausgehandelte Atom-Abkommen mit Iran? „Eine Schande“. Diese Charakterisierung beschreibt eher die peinliche Mixtur aus Sprechblasen, Gemeinplätzen und Kriegstreiberei, zu der die mit Spannung erwartete Jungfern-Rede des „Amerika-über-Alles“-Präsidenten bei den Vereinten Nationen geriet.

Die Rede in voller Länge:

Statt einer optimistischen Vision für die Zukunft bot Trump eine Rückkehr in das finstere Zeitalter der Nationalstaaten an. Eine Welt, in der jeder für sich nach seinem Vorteil strebt. Damit reflektiert der „Amerika First“-Präsident die Weltsicht seiner Anhänger, die Globalisierung fürchten, Klimawandel für eine Erfindung halten und dem Militarismus als Quell des nationalen Stolzes huldigen.

So gründlich wie Trump das einzigartige an dem historischen Projekt der Vereinigten Staaten missversteht, so wenig begreift er den Wert multilateraler Zusammenarbeit und Diplomatie. Amerika verabschiedet sich unter diesem Präsidenten endgültig von seiner Rolle als Führungsmacht, die ihren Einfluss geschickt durch ein Geflecht internationaler Organisationen ausübt, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat. Ein Paradigmenwechsel ohne Frage.

Wer einen Beleg dafür sucht, sollte diese Rede noch einmal in Ruhe nachlesen. Im Kern sagt Trump den Vereinten Nationen, sie seien als verlängerter Arm seiner chauvinistischen Außenpolitik willkommen. Ansonsten seien sie einigermaßen nutzlos.

Das Problem besteht darin, dass die Welt kein Comic-Heft mit guten Helden und Bösewichtern, sondern ein sehr verletztlicher Raum ist, den mehr als sechs Milliarden Menschen teilen. Statt Lösungen bietet Super-„Donald“ der Welt nicht viel mehr als Sprüche an. Freiwillig dürften ihm auf diesem düsteren Pfad nur wenige folgen.