Bekanntgabe in Washington : Trump: USA steigen aus Atomabkommen mit dem Iran aus

Will Trump alle Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzen? In der Konsequenz käme das einem Rückzug aus dem Atomdeal gleich. Es wäre der härtest mögliche Schritt der USA - und der mit den bei weitem größten Konsequenzen.

von dpa

08. Mai 2018, 20:30 Uhr

Die USA ziehen sich aus dem Atomdeal mit dem Iran zurück. Das gab US-Präsident Donald Trump in Washington bekannt.