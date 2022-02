Ukraine-Krise : Trump nennt Putins Vorgehen „genial“ und „schlau“

In einer Radio-Sendung hat sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump zur Ukraine-Krise geäußert - und Russlands Präsidenten Putin gelobt. Eine Reaktion aus dem Weißen Haus folgt prompt.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine-Krise als „genial“ und „schlau“ bezeichnet. Trump sagte am Dienstag in einer konservativen Radio-Talk-Sendung mit Blick auf Putins jüngste Entscheidungen: „Das ist genial.“ Der Kremlchef erkläre einen großen Teil der Ukraine für unabhängig und schicke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.