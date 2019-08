Treffen mit Macron : Trump: Iranischer Besuch bei G7 war abgesprochen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Biarritz nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit ihm abgesprochen.

von dpa

26. August 2019, 09:24 Uhr

Trump sagte am Montag beim G7-Gipfel in dem französischen Badeort, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. Auf die Frage, ob er die Einladung als respektlos empfunden habe, sagte Trump: «Nein, nein, nein.» Die USA sehen den Iran als Feind. Trump hatte den iranischen Außenminister Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Sarif war am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz gekommen und hatte sich mit Macron getroffen.