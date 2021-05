Braunkohle : Trotz EuGH-Beschluss: Polen will an Tagebau festhalten

Der Europäische Gerichtshof hat einer Klage Tschechiens stattgegeben, wonach Polen im Tagebau Turow den Abbau stoppen muss. Doch die in Warschau plant man offenbar nicht, sich daran zu halten.

Kopalnia Turow | Trotz einer einstweiligen Anordnung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) will Polen den Braunkohle-Abbau in Turow nicht stoppen. Mit dem Tagebau in Turow seien vier bis sieben Prozent der Energieerzeugung in Polen verbunden, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Von dem Braunkohle-Tagebau h...

