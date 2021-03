Faktencheck : Treiben Schnelltests die Corona-Inzidenz in die Höhe?

Mit Schnelltests können Corona-Infizierte früher erkannt werden. Die Hoffnung ist, bei massenhaftem Einsatz bislang verborgene Fälle zu finden. Ist das der Grund für die derzeit steigende Inzidenz?

Berlin | In Zeiten von zu wenig Impfstoff gelten Schnelltests als eine Maßnahme, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Corona-Infizierte sollen früher erkannt und schneller isoliert werden. Manche behaupten nun, die Inzidenz steige wegen der Tests. BEHAUPTUNG: Schnelltests verzerren das gemeldete Infektionsgeschehen.BEWERTUNG: Teilweise richtig. Derzeit is...

