Geflüchtete : Tierpaten sollen Flüchtlingen mit Hund oder Katze helfen

Wer vor Bomben flüchtet, lässt sein Haustier nicht im Stich. Viele Ukrainer haben Hund oder Katze mit nach Hamburg gebracht. In den Flüchtlingsunterkünften sind Vierbeiner meist nicht willkommen, doch nun soll es auch für tierische Schutzsuchende eine Lösung geben.

Mit Hilfe von Tierpatenschaften will Hamburg die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge mit Haustieren erleichtern. Laut Gesetz dürften Menschen mit Hunden und Katzen nicht in jeder Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Das sei eine sehr schwierige Situation für geflüchtete Tierhalter...

