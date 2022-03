Mecklenburg-vorpommern : THW-Kräfte können im Notfall Stromversorger unterstützen

Sollten Corona-Fälle die Möglichkeiten der Energieversorger in Mecklenburg-Vorpommern stark einschränken, kann nun auch das Technische Hilfswerk (THW) aushelfen. 15 ehrenamtliche Mitglieder hätten eine entsprechende Fortbildung abgeschlossen und können nun Arbeiten am Stromnetz übernehmen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Schwerin mit.

„Das THW hat sie in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord und der Landesregierung seit Jahresanfang in Rostock schulen lassen, damit sie insbesondere bei Großschadenslagen wie etwa nach Sturmereignissen aushelfen können”, erläuterte Innenminister Christian Pegel (SPD). Er sei jedoch beruhigt, dass trotz der aktuell hohen Infektionszahlen im Land großflächige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.