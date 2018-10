Verlegung nach Apolda : Thüringer Rechtsrock-Konzert muss umziehen

Die Bühne für das Neonazi-Konzert in Madgdala war schon aufgebaut. Doch dann untersagt ein Gericht dem Veranstalter, die Anfahrtswege zu nutzen. Der weicht nun wohl auf eine andere Stadt in Thüringen aus.

von dpa

05. Oktober 2018, 17:54 Uhr

Das umstrittene Rechtsrock-Konzert im thüringischen Magdala wird laut Polizei nicht wie geplant in der Kleinstadt stattfinden. Das Amtsgericht Weimar untersagte dem Veranstalter kurzfristig die Nutzung von Zufahrtswegen zu dem Konzertgelände an der Autobahn 4.

Die Veranstaltung sollte den Angaben zufolge deshalb ins etwa 15 Kilometer entfernte Apolda verlegt werden. «Wir verlegen Teile unserer Einsatzkräfte daher ebenfalls nach Apolda», teilte die Polizei via Twitter mit.

Zu dem zweitägigen Konzert, das am Freitagabend starten sollte, wurden Tausende Neonazis erwartet. Die Zufahrtswege zu dem Gelände in Magdala, wo die Bühnentechnik bereits aufgebaut war, wurden nach der Entscheidung abgesperrt. Allerdings war neben Magdala auch Apolda für beide Tage als Konzertort angemeldet worden. Ob das Rechtsrock-Konzert dort in der geplanten Größenordnung und dem kompletten Programm stattfindet, war am Freitag zunächst noch unklar.

Zuvor hatte sich der Veranstalter erfolgreich mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Weimar gegen Auflagen der Versammlungsbehörden für den Apoldaer Marktplatz gewehrt. Die Einschränkungen seien nur zulässig, wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bestehe, die durch handfeste Tatsachen belegt sei, teilte das Gericht am Freitag mit. Bloße Verdachtsmomente und Vermutungen genügten hingegen nicht.