Pandemie : Thümler warnt vor Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen

Jeder fünfte an Corona erkrankte Mensch leidet nach Angaben des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums nach der Akutphase unter Langzeitfolgen. „Auch wenn die Infektionszahlen aktuell wieder zu sinken scheinen, ist die Pandemie nicht vorbei: Die Long-Covid-Welle hat ihren Scheitelpunkt noch lange nicht erreicht“, warnte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Dienstag in Hannover. Nach mehreren Wochen mit täglichen Neuinfektionswerten weit über der Marke von 150.000 sei in den kommenden Wochen und Monaten mit rasant steigenden Long-Covid-Zahlen zu rechnen. „Wir brauchen dringend neue Erkenntnisse über dieses bislang sehr diffuse Krankheitsbild, auf deren Basis wir den Betroffenen helfen können“, sagte Thümler.

Art und Schwere der Symptome bei Long-Covid-Erkrankungen könnten sehr unterschiedlich ausfallen. Die Datenlage sei weiterhin dünn, was Diagnose und Therapie der Patientinnen und Patienten erschwere. In Niedersachsen befasst sich ein im Sommer 2021 gegründeter Expertenrat Long-Covid mit dem Thema. ...

