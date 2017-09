Wissen-Quiz : Testen Sie ihr Wissen in Sachen Demokratie

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

14.Sep.2017

Wer wählt eigentlich den Bundeskanzler, in welchem Land geben die meisten Bürger an einem Wahltag ihre Stimme ab und in welchem Land liegt das größte Parlament der Welt? Fragen, die Ihnen die Schweißperlen auf die Stirn treiben, weil sie in Sachen Politikwissen nicht ganz so sattelfest sind? Dann bessern Sie ihr Kenntnisse in unserem Demokratie-Quiz auf.

Falls Sie zu den denjenigen gehören, die die passenden Antworten aus dem Stegreif parat haben, sollten Sie sich dennoch durch unser Quiz klicken, denn die ein oder andere Frage wird ihre grauen Zellen kräftig in Wallung bringen und die ein oder andere Wissenslücke aufdecken.

Hier geht es zum Quiz. Viel Spaß!