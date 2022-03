Hamburg : Terrorverdächtiger hatte so gut wie alles für den Bombenbau

Der junge Islamist, der einen großen Terroranschlag im Raum Hamburg vorbereitet haben soll, hatte die wesentlichen Utensilien für den Bombenbau schon zu Hause im Wohnzimmerschrank. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) in dem Ermittlungsverfahren hervor, der am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlicht wurde. Demnach brauchte der Mann nur noch „eine handelsübliche Batterie und eine feste Umhüllung, etwa einen Schnellkochtopf“. „Sie konnten als Alltagsgegenstände jederzeit unkompliziert im freien Handel beschafft werden.“ (Az. AK 7/22)

Der Deutsch-Marokkaner sitzt seit Ende August in Untersuchungshaft. Am 10. März hat die Bundesanwaltschaft gegen ihn Anklage erhoben. Über den Terrorverdacht war die Öffentlichkeit im Dezember informiert worden. Wie aus dem BGH-Beschluss hervorgeht, war dafür eine Wohnungsdurchsuchung am 19. November ausschlaggebend, bei der „in einem Schrank im Wohnzi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.