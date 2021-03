Anklage wegen Mordes : Terrorprozess in München - Jennifer W. äußert sich

Das Oberlandesgericht München verhandelt den Fall einer 29-Jährigen, die tatenlos zugesehen haben soll, wie ein kleines Mädchen verdurstete. Erstmals gibt sie zu den Vorwürfen eine Erklärung ab.

München | Die wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagte Jennifer W. hat sich am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) München erstmals zu den Tatvorwürfen geäußert. In einer Erklärung, die ihre Anwältin Seda Başay-Yıldız verlas, räumte sie ein, aus Deutschland ausgereist zu sein, um einen Kämpfer der Terrororganisatio...

