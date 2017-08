Paris, Berlin, London, Barcelona : Terrorexperte: Europa muss weiter mit großen IS-Anschlägen rechnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk/dpa 1 von 1

Berlin | Europa muss nach Ansicht des Terrorexperten Guido Steinberg weiterhin mit großen IS-Attentaten rechnen. Zwar habe die Qualität der Anschlagspläne nachgelassen, weil die Extremisten in ihrem Kerngebiet in Syrien und im Irak unter Druck geraten seien, sagte der Mitarbeiter der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

In der vergangenen Woche schlug eine Terrorzelle in Spanien zu: Erst töteten die Angreifer mit einem Kleintransporter auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas 13 Passanten. Sie hatten zudem einen weiteren Anschlag in der Küstenstadt Cambrils geplant und verursachten eine Explosion in einem Wohnhaus in der Ortschaft Alcanar.

Die Zelle in Spanien zeige aber, dass der IS nicht so schwach sei wie von einigen zuletzt behauptet. „Wir sollten nicht glauben, dass wir es nur noch mit den Messerattacken von scheinbaren Einzeltätern zu tun haben“, erklärte Steinberg.

Der SWP-Fachmann rechnet damit, dass die Terrorgefahr mindestens fünf bis zehn Jahre erhalten bleiben wird. Im Moment gehe es vor allem darum, größere Anschläge wie in Paris zu verhindern. Der IS habe eine hohe „ideologische Attraktivität“ und vor allem viele junge Leute in seinen Bann gezogen, erklärte der Terrorexperte. „All die wird man in den nächsten Jahren nicht zurückgewinnen können“, sagte Steinberg. „All die wird man auch nicht kontrollieren können. Es sind zu viele. Es gibt sehr viel mehr IS-Terroristen, als es Al-Kaida-Anhänger gab.“

Dennoch sei die Fähigkeit des IS zur Planung von Anschlägen schon geschmälert worden. Die zentrale Planung aus der nordsyrischen IS-Hochburg Al-Rakka sei nicht mehr möglich und zudem wichtiges Personal getötet worden. Je mehr der Druck zunehme, desto schwieriger werde für die Extremisten die Planung von Attentaten.

Allerdings habe die Terrormiliz für diesen Moment vorgesorgt und die Angriffe schon seit Ende 2013 geplant, sagte Steinberg: „Wir müssen befürchten, dass die alten Planungen mit einem Erfolg zu Ende gebracht werden, ohne dass der IS noch aus Al-Rakka die Fäden ziehen kann.“ Der IS hat in Syrien und im Irak in den vergangenen Monaten große Gebiete verloren, darunter seine Hochburg Mossul. Ein von Kurden angeführtes Bündnis hat bei einer Offensive im Norden Syriens rund die Hälfte der IS-Bastion Al-Rakka eingenommen. Ein US-Luftangriff in Syrien hatte im vergangenen Jahr zudem IS-Propagandachef Mohammed al-Adnani getötet. Er war auch für die Anschlagsplanung zuständig.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:33 Uhr