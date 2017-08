Attacke mit Lkw auf den Ramblas : Terror in Barcelona: Was wir bislang über den Anschlag wissen

STOCKHOLM - 7. April 2017: Ein gekaperter Lastwagen rast in einer

zentralen Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein

Kaufhaus. Vier Menschen sterben, 15 werden verletzt. Noch am selben

Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken fest. Der Mann, der

2016 aus Schweden ausgewiesen werden sollte, steht unter

Terrorverdacht.

LONDON - 22. März 2017: Der Attentäter Khalid Masood steuert ein Auto

absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons. Er

tötet drei Menschen, anschließend ersticht er einen Polizisten auf

dem Gelände des britischen Parlaments. Er selbst wird von

Sicherheitskräften erschossen. Ein weiteres Opfer stirbt gut zwei

Wochen später an den Folgen seiner Verletzungen.

BERLIN - 19. Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die deutsche

Hauptstadt Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen sterben, als

ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten

Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage

später wird der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri bei einer

Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

NIZZA - 14. Juli 2016: Der Attentäter, der 31 Jahre alte Tunesier

Mohamed Lahouaiej Bouhlel, rast mit einem Lkw auf dem Strandboulevard

Promenade des Anglais in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen

sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für

den Anschlag verantwortlich.