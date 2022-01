Margot Käßmann im Interview : tdh-Botschafterin: „Kinderrechte gehören ins Grundgesetz”

Sie selbst hat vier Kinder und sieben Enkel, da lag es nicht fern, sich nach dem Leben als Bischöfin um die Belange von Kindern zu kümmern. Ein Gespräch mit terre des hommes-Botschafterin Margot Käßmann über Kinderrechte, Ehrenamt in Deutschland und ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung.

Frau Käßmann, seit drei Jahren sind Sie Botschafterin von terre des hommes (tdh). Was hat Sie in dieser Zeit in ihrer Rolle am meisten beeindruckt? Bei terre des hommes denkt man meistens an Indien, Afrika, an Regionen in Übersee. Doch auch hier in Deutschland ist das Hilfswerk aktiv, das vergisst man oft. Im bayerischen Weiden hat ein Ehepaar zum Beis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.