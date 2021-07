Wirtschaftskrise : Tausende protestieren gegen Regierung in Kuba

Das hat es in dem autoritären Karibikstaat Kuba seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung.

Havanna | Angesichts einer schweren Wirtschaftskrise sind in Kuba erstmals seit Jahrzehnten wieder Demonstranten in großer Zahl gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Havanna zogen sie am Sonntag durch den historischen Stadtkern und skandierten „Freiheit, Freiheit“ und „Wir haben keine Angst“, wie auf den in sozialen N...

