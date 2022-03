Ukraine-Krieg : Tausende bei Solidaritätsdemo in Düsseldorf

Erneut sind Tausende in Düsseldorf für Frieden in der Ukraine auf die Straße gegangen. Das Herz der Landeshauptstadt schlage blau-gelb, sagt der OB.

Gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine sind am Samstag erneut Tausende Menschen in Düsseldorf auf die Straße gegangen. Unter dem Motto „Zusammen gegen die russische Aggression“ forderten die Teilnehmer ein Ende der Kriegs und bekundeten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Nach Polizeiangaben waren rund 5000 Demonstranten auf der St...

