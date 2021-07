Truppenabzug : Taliban greifen Provinzhauptstadt im Westen Afghanistans an

Mit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan zugespitzt. Die Taliban sind auf dem Vormarsch - und stehen jetzt vor der Eroberung einer Provinzhauptstadt.

Kabul | Die militant-islamistischen Taliban haben erstmals seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen eine Provinzhauptstadt in Afghanistan angegriffen. Es gebe Gefechte in Kala-e Nau, der Hauptstadt der Provinz Badghis im Westen des Landes, bestätigte der Polizeichef der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Man verteidige das Polizeih...

