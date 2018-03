Einnahme von Afrin : Syrienoffensive: Recep Erdogan droht mit Einmarsch in den Irak

Das türkische Staatsoberhaupt will weiter in den Osten vorrücken, wenn die irakische Regierung nicht handelt.

von dpa

19. März 2018, 17:31 Uhr

Istanbul | Nach der Einnahme der nordwestsyrischen Stadt Afrin durch türkische Truppen hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit einer Ausweitung der Offensive nach Ostsyrien und mit einem Einmarsch in den Irak gedroht. Man wolle gegen weitere von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Gebiete bis hin nach Kamischli vorrücken, sagte Erdogan am Montag in Ankara. Zudem werde man die „Terrorcamps“ der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak „wenn nötig anhaltend unter Kontrolle bringen“.

Ankara sieht die YPG als syrischen Ableger der PKK und betrachtet beide als Terrororganisationen. Die PKK hat in den nordirakischen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier und auch im nordirakischen Sindschar Stellungen.

Erdogan nannte Sindschar das „zweite Kandil“ und sagte, Ankara habe der irakische Zentralregierung gesagt, dass sie „die Sache“ lösen solle, andernfalls werde die Türkei es tun. „Wir würden sofort eines Nachts urplötzlich in Sindschar einmarschieren und es von der PKK säubern“, sagte Erdogan.

Die Türkei hatte die international umstrittene Offensive gegen die YPG in Nordwestsyrien am 20. Januar begonnen. Am Sonnter verkündete Erdogan die Einnahme der kurdischen Stadt Afrin in Syrien. Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste. Die YPG dagegen ist enger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).