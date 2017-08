Nordkorea-Konflikt : Südkoreas Präsident: Nordkorea nähert sich „roter Linie“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Seoul/Peking | Angesichts des verschärften Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas hat Südkoreas Präsident Moon Jae In den Nachbarn vor dem Überschreiten einer „roten Linie“ gewarnt. Dennoch äußerte sich Moon am Donnerstag in Seoul „zuversichtlich, dass es keinen neuen Krieg auf der koreanischen Halbinsel geben wird“.

Falls Nordkorea jedoch die Entwicklung von Interkontinentalraketen vervollständigen und diese mit Atomsprengköpfen einsatzbereit machen sollte, würde er das als Grenzüberschreitung ansehen, sagte Moon bei einer Pressekonferenz zu seinen ersten 100 Tagen im Amt. „Nordkorea nähert sich der roten Linie.“

Kein militärisches Vorgehen ohne Absprache

Die USA würden jedoch keine militärischen Schritte gegen Nordkorea unternehmen, ohne dies mit Südkorea abzusprechen, bekräftigte Südkoreas Staatsoberhaupt. „Jede militärische Aktion auf der koreanischen Halbinsel erfordert Südkoreas Zustimmung, sofern sie nicht außerhalb der Halbinsel erfolgt.“

Die Worte wurden in Seoul auch als Versuch des linksliberalen Politikers verstanden, Befürchtungen im In- und Ausland entgegenzuwirken, der Atomstreit mit Nordkorea könne zu einem bewaffneten Konflikt eskalieren. Er gehe davon aus, dass Trump mit seinen scharfen Worten vor allem seine Entschlossenheit zeigen wolle, noch mehr Druck auf Pjöngjang auszuüben, betonte Moon.

Dialog statt Waffengewalt

Er rief Pjöngjang auf, zum Dialog zurückzukehren und von „weiteren Provokationen“ Abstand zu nehmen. Nordkorea müsse sich sonst auf noch härtere Sanktionen einstellen, denen es am Ende nicht mehr standhalten könne, warnte er. Sollte Nordkorea allerdings auf weitere Raketen- und Atomtests verzichten, wolle er erwägen, einen Sondergesandten nach Pjöngjang zu schicken.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:02 Uhr