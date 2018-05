Das Treffen fand überraschend am Samstag statt.

von dpa

26. Mai 2018, 13:20 Uhr

Seoul | Nach ihrem Gipfeltreffen im April haben sich der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Samstag überraschend zum zweiten Mal getroffen. Das teilte das Präsidialamt in Seoul mit.

