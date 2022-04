Wahlen : Studie: Frankreich vor Präsidentschaftswahl in Krise

Vor der Präsidentschaftswahl deutet eine Studie in Frankreich auf große Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit. Die Bereitschaft zur Wahl radikaler Bewerber ist groß.

Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sieht eine Studie das Land in einer politischen Krise. Vier Fünftel der Wähler haben kein Vertrauen mehr in die politischen Parteien und rund 40 Prozent fühlen sich keiner Strömung mehr verbunden, ergab die am Freitag veröffentlichte Studie der Denkfabrik Fondapol. 35 Prozent wollen möglicherweise einen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.