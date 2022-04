Abgeordnete tritt zurück : Streit um koscheres Essen löst Regierungskrise in Israel aus

Der Rücktritt einer Abgeordneten hat in Israel eine Regierungskrise ausgelöst. Der Grund soll ein Streit um koscheres Essen in Krankenhäusern sein. Ex-Premierminister Netanjahu hat sich bereits in Stellung gebracht.

Es war ein zähes Ringen im vergangenen Jahr, doch im Juni 2021 stand die neue israelische Regierung um Ministerpräsident Naftali Bennett - wenn auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit. Insgesamt wurde die Koalition von acht Parteien getragen, die das politische Spektrum von links nach rechts abdeckten. Sogar eine arabische Partei war erstmals vertreten...

