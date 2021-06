Kopf-an-Kopf-Rennen : Stichwahl zwischen Marxist und Rechtspopulistin in Peru

Schlagabtausch der Extreme: Links gegen Rechts, Dorfschullehrer gegen Präsidententochter. Auf den ersten Blick könnten die Kandidaten bei der Präsidentenwahl unterschiedlicher kaum sein.

Lima | Nach einem Jahr der politischen Turbulenzen haben die Peruaner an der Wahlurne eine echte Richtungsentscheidung getroffen. Bei der Präsidentenstichwahl trat der marxistische Dorfschullehrer Pedro Castillo gegen die Rechtspopulistin Keiko Fujimori an. Es zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der politischen Extreme ab: In den jüngsten Umfragen lage...

