Finanzen : Steuerschätzer: 77 Millionen Euro mehr als zuvor angenommen

Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Jahr mit 77 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als zunächst angenommen. Für 2023 ergab die Mai-Steuerschätzung sogar ein Plus von 90 Millionen Euro gegenüber der vorangegangenen Schätzung im letzten November, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Landesregierung schlage dem Landtag vor, diese Beträge in die Rücklage zu legen.

Auch die Kommunen können der jüngsten S...

