Statistisches Bundesamt : Sterbefälle im März sechs Prozent über dem Durchschnitt

Im vergangenen Monat sind bundesweit 92.622 Menschen gestorben - mehr als im Durchschnitt. Eine Ursache könnten die weiterhin auftretenden Corona-Todesfälle sein.

Im März sind in Deutschland sechs Prozent mehr Menschen gestorben als im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Das geht aus einer Hochrechnung hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. Demnach wurden im vergangenen Monat bundesweit 92.622 Todesfälle verzeichnet. „Nachdem die Sterbefallzahlen im Februar ...

