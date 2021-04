Corona-Pandemie : Steinmeier mit Astrazeneca geimpft - Seehofer will nicht

Der Astrazeneca-Impfstoff hat keinen leichten Stand. Bundespräsident Steinmeier wirbt für das Vakzin und erhielt heute seine erste Impfung. Innenminister Seehofer hingegen will sich damit nicht impfen lassen.

Berlin | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Dem Staatsoberhaupt wurde im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin der Impfstoff von Astrazeneca gespritzt, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Der Bundespräsident appellierte im Anschluss an alle Bürger, seinem Beispiel zu folgen: „Ich vertraue den in Deutschland z...

