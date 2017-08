Rückstand bei Umfragen : Stegner: Bundestagswahl noch nicht verloren

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | Bei der Bundestagswahl am 24. September hat die SPD nach Ansicht von Parteivize Ralf Stegner trotz des großen Rückstands in den Umfragen noch Siegchancen. „Unsere Potenziale sind deutlich größer als die aktuellen Umfragewerte“, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. Es könne auch noch Unvorhergesehenes geschehen.

Chancen für seine Partei in den letzten Wahlkampfwochen sieht Stegner in der Zuspitzung von Gerechtigkeitsthemen und in der Authentizität des Spitzenkandidaten Martin Schulz. „Wir kämpfen um Platz eins“, betonte Stegner. „Unser Wahlziel ist, dass Martin Schulz Kanzler wird – daran arbeiten wir mit aller Kraft bis zum Wahltag um 18 Uhr.“ Eine Korrektur der Wahlziele nach unten würde nichts besser machen, sagte Stegner. „Die Dinge ändern sich viel schneller als früher, und viele Wahlprognosen der Vergangenheit waren gravierend falsch.“ Versuche, die SPD zu demobilisieren, würden nicht verfangen, erklärte der Landesvorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD. „Die Partei ist in einer Weise geschlossen, wie ich das lange, lange nicht erlebt habe.“ Wer glaube, er habe die Wahl schon gewonnen, solle das ruhig tun.

Er gehe davon aus, dass Schulz auch im Falle einer Niederlage bei der Bundestagswahl im Dezember wieder für den Posten des Parteivorsitzenden kandidieren wird, sagte Stegner. „Wir haben keine guten Erfahrungen damit gemacht, die Vorsitzenden ständig zu wechseln.“ Schulz ist erst seit wenigen Monaten Vorsitzender. „Und da verbietet sich jede Spekulation darüber, dass dies anders werden sollte.“ Schulz sei unabhängig vom Wählervotum ein sehr guter Vorsitzender. „Und das sollte er auch bleiben.“ Er selbst wolle im Dezember erneut stellvertretender Bundesvorsitzender werden, sagte Stegner. „Ich bin sehr gern und mit großer Begeisterung im Team von Martin Schulz.“ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe keine neuen Ideen und glaube im Wesentlichen, die Dinge aussitzen zu können, sagte Stegner. „Martin Schulz ist im Gegensatz dazu ein richtiger Leidenschaftspolitiker, der offen vertritt, was er richtig findet. Er ist wirklich echt, und Authentizität ist die wichtigste Währung, die es in der Politik überhaupt gibt.“

Inhaltlich werde die SPD die Wähler vor klare Alternativen stellen, sagte Stegner. „Wollt ihr wirklich, wie es Frau Merkel, Frau von der Leyen und andere wollen, jährlich 30 Milliarden mehr ausgeben für Panzer und Drohnen, oder ist das Geld nicht besser aufgehoben in Bildung, Zukunftsinvestitionen und Familienförderung?“

Die SPD wolle auch klarmachen, dass sie Gering- und Normalverdiener unterstütze, während die Union Steuergeschenke für richtig reiche Leute plane. Auch die Sicherheit der Rente, die künftige medizinische Versorgung, die Flüchtlingsfrage und die Zukunft Europas bewegten die Menschen. „Martin Schulz bringt wie kein anderer europäische Kompetenzen mit“, hob Stegner hervor. „Wenn wir solche Themen zugespitzt bekommen, werden die Unterschiede zwischen Schwarz und Rot sehr deutlich - und dann schauen wir mal.“

von Wolfgang Schmidt, dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 07:38 Uhr