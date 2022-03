Stand der Landtagswahl : Start ins Wahljahr 2022: SPD kann auf Machtwechsel im Saarland hoffen

Wahljahr-Auftakt im Saarland: Das kleinste Flächenland Deutschlands stimmt über die Zusammensetzung des Landtags ab. Die SPD hat gute Chancen, nach mehr als zwei Jahrzehnten erstmals wieder stärkste Kraft zu werden. Auch Berlin schaut genau hin.

Kommt es zu einem Machtwechsel an der Saar? Ein halbes Jahr nach dem SPD-Sieg bei der Bundestagswahl wird an diesem Sonntag erstmals wieder ein Landtag neu gewählt. Nach der Öffnung der Wahllokale am Morgen gab bis Sonntagnachmittag gut ein Viertel der mehr als 750.000 Wahlberechtigten seine Stimme in einem der Wahllokale ab. Die Beteiligung ohne Brie...

