Ukraine-Krieg : Stamp warnt vor politischem Missbrauch der Ukraine-Krise

Der FDP-Landesvorsitzende Joachim Stamp hat die Union davor gewarnt, den Ukraine-Krieg politisch zu missbrauchen. „Die historische Ausnahmesituation, in der wir sind, erlaubt es nicht, parteipolitische Geländegewinne erzielen zu wollen. Davor würde ich auch die CDU dringend warnen“, sagte Stamp am Freitag dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“.

Er gehe nicht davon aus, dass die Ampel...

