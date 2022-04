Kriminalität : Staatsschutz ermittelt nach Schmiererei an Sowjet-Ehrenmal

Der Neubrandenburger Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien an einem Sowjet-Ehrenmal und einer Gedenktafel für Zwangsarbeiterinnen in Neubrandenburg. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, waren die zum Teil verfassungswidrigen Zeichen am Mittwoch in der Oststadt festgestellt und von der Stadt sofort entfernt worden. Unbekannte hatten an dem Ehrenmal für Gefallene der Roten Armee auf einem Friedhof Losungen in kyrillischen Buchstaben und blau-gelber Farbe gesprüht. Diese Losungen sollten unter anderem „Ruhm der Ukraine“ heißen. Blau-gelb sind zudem die Nationalfarben der Ukraine.

Es sei der bisher erste derartige Fall ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.