Politik : SPD will im Landtagswahlkampf an vielen Haustüren klingeln

Die SPD will im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen an vielen Haustüren klingeln. „Ich glaube, eines der entscheidenden Instrumente, was uns zum Erfolg verholfen hat in der Bundestagswahlkampagne und auf das die NRW-SPD auch zurückgreifen möchte, das ist der sogenannte Tür-zu-Tür-Wahlkampf - das Gespräch direkt vor Ort in den Kommunen an den Haustüren der Menschen“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Freitag in einer Online-Pressekonferenz 100 Tage vor dem Wahltermin Mitte Mai.

„Wir sind immer noch in einer pandemischen Situation, wir wissen nicht, welche Formen von Großveranstaltungen, geschweige denn in geschlossenen Räumen bis Mai überhaupt möglich sein werden“, bemerkte er mit Verweis auf unklare Rahmenbedingungen. Um so wichtiger sei es, jetzt nicht zu Hause zu sitzen und zu hoffen, auf den letzten Metern noch Veranstalt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.