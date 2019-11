Kommentar : SPD stimmt für Esken und Walter-Borjans: Mit Karacho in den Abgrund

Der Sieg der Groko-Gegner stürzt die SPD ins Chaos und erschüttert das bröselige Fundament der Bundesregierung, meint unser Berlin-Korrespondent.

Tobias Schmidt

30. November 2019, 19:17 Uhr

Norbert Walter-Borjans und, vor allem, Saskia Esken haben in der Stichwahl mit teils unanständigen Attacken auf Olaf Scholz und Klara Geywitz ein vergiftetes Klima geschaffen. Sie haben gegen die beachtliche Bilanz der Groko geätzt und keinerlei realistische Pläne vorgelegt, wie sie es besser machen würden.

Warum SPD wählen? Die Frage werden immer weniger Menschen beantworten können. Die Partei ist dem Untergang einen riesen Schritt näher gekommen.

Zunächst aber dürfte die Groko verenden. Die neue SPD-Führung geht zwar ohne klare Ansage in den Parteitag in einer Woche, will stattdessen die Delegierten abstimmen lassen. Aber wer im Wahlkampf nur dank derer gewonnen hat, die raus wollen aus der Regierung, wird in wenigen Tagen nicht zum Koalitions-Retter mutieren können, ohne seine Glaubwürdigkeit zu pulverisieren.

Selbst wenn der Parteitag nicht gleich die Flucht aus der Regierung beschließt: Wirklich stabil kann die Groko nicht mehr werden. Statt zwei Jahre weiter Hängen und Würgen dürfte das Land mit einer Unions-Minderheitsregierung unter Angela Merkel besser regiert werden.

Für Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz könnte die krachende Niederlage (nur 45 Prozent!) zum K.o.-Schlag werden. Ihm ist es nicht gelungen, das Image des gefühlskalten Technokraten loszuwerden, das seine Gegner von ihm gezeichnet haben. Ein Desaster ist das Ergebnis auch für die Bundestagsfraktion. Sie hatte Andrea Nahles vor einem halben Jahr vom Hof gejagt und dann auf Scholz gesetzt und steht nun vor dem Trümmerhaufen.