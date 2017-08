Familie, Rente, Arbeit etc. : SPD stellt Wahlkampf-Kampagne vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

In einer ersten Welle setzt die Partei dabei auf Themenplakate - unter anderem zu Familienpolitik, Lohngleichheit für Frauen und kostenloser Bildung. In einer zweiten Welle will die SPD ihren Spitzenkandidaten Martin Schulz auf Plakaten in den Mittelpunkt rücken. In den letzten Wahlkampfwochen sollen schließlich Plakate mit zugespitzten Botschaften folgen. Die Sozialdemokraten lassen sich ihre Kampagne laut Heil 24 Millionen Euro kosten.

Seifert sagte, Schulz werde ab dem 8. August 30 Tage lang an über 60 Orten in allen 16 Bundesländern auftreten und in dieser Zeit mehr als 20 000 Kilometer zurücklegen. Am 22. und 23. September seien in Berlin und Aachen große Abschlusskundgebungen geplant.

Heil gab sich trotz des großen Umfragerückstands optimistisch. «Der Wahlkampf geht jetzt erst richtig los», sagte er. «Es zählt der Sprint am Ende. Und auf den sind wir gut vorbereitet.»

In Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit 14 bis 18 Prozentpunkte hinter CDU und CSU. Damit hätte die SPD außer als Juniorpartner in einer Neuauflage der großen Koalition keine realistische Chance, in der Regierung zu bleiben. Gewählt wird am 24. September.

SPD-Plakate

Termine der Wahlkampf-Tour von Martin Schulz

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 16:18 Uhr