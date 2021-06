Sozialdemokratie : SPD startet mit Attacken auf CDU und Grüne in Wahlkampf

Abteilung Attacke bei der SPD: Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl versuchen es die Sozialdemokraten mit Angriffen auf den Gegner. Doch der Kanzlerkandidat hat auch Versprechungen parat.

Berlin | Die SPD ist mit scharfen Angriffen gegen Union und Grüne und Versprechen für Millionen Menschen offiziell in den Bundestagswahlkampf gestartet. Kanzlerkandidat Olaf Scholz warf dem Koalitionspartner CDU/CSU am Samstag bei einem „Campaign Camp“ seiner Partei vor, Politik für mächtige Lobbygruppen zu machen. So wolle die Union die Kosten für emission...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.