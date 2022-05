Landtagswahlen : SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller enttäuscht über Abschneiden

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. „Die Partei und ich auch selbst, wir sind alle sehr, sehr enttäuscht. Wir haben hart dafür gekämpft, dass es anders ist“, sagte Losse-Müller am Sonntagabend. Die Kampagne der SPD sei sehr gut gewesen. „Aber am Ende haben wir es nicht geschafft, mit den Themen durchzudringen.“

Die Menschen seien mit ihren Sorgen und...

