Landtagswahl am 9. Oktober 2022 : SPD Niedersachsen: 100 Prozent Weil - und nur ein bisschen Schröder

Ohne Gegenstimme hat die SPD Niedersachsen am Samstag in Hildesheim Ministerpräsident Stephan Weil zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 9. Oktober gewählt. Nur am Rande Thema auf der SPD-Veranstaltung: Problem-Altkanzler Gerhard Schröder.

Niedersachsens Ministerpräsident Stepha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.