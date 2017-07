Europas Zukunft : SPD-Kanzlerkandidat Schulz trifft Frankreichs Macron

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Die Initiative für die Zusammenkunft im Élyséepalast sei von Schulz ausgegangen, sagte Regierungssprecher Christophe Castaner.

Vor dem Treffen mit Macron will der frühere EU-Parlamentschef Schulz an der Hochschule Sciences-Po an einer Diskussionsveranstaltung zur Zukunft Europas teilnehmen.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 09:24 Uhr