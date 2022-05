Landesparteitag : SPD berät über Programm zur Landtagswahl

Niedersachsens SPD berät am Sonntag (10.00 Uhr) auf einem Landesparteitag in Hildesheim über das Programm zur anstehenden Landtagswahl. Am 9. Oktober wird im Bundesland ein neuer Landtag gewählt. Am Samstag wurde Ministerpräsident Stephan Weil als Spitzenkandidat aufgestellt. Er enthielt bei einer Landesvertreterversammlung 100 Prozent der abgegebenen Stimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Bei dem Landesparteitag wird zudem ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.