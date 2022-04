Infektionsschutz : SPD an Schüler: „Tragt Maske“

Kurz vor Ende der coronabedingten Maskenpflicht an den Schulen hat die SPD-Opposition an die Schüler in Nordrhein-Westfalen appelliert: „Bitte tragt die Maske weiter.“ Auch ohne Pflicht sei sie „der einfachste und wirksamste Schutz“, unterstrich der Vizevorsitzende der Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Freitag in einer Mitteilung. Die Maskenpflicht endet am Wochenende.

Die verhalten positive Entwicklung der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen sollte jetzt - auch mit Blick auf die anstehenden Osterferien - nicht leichtfertig verspielt werden, mahnte Ott. „Die Landesregierung hat zwar verboten, schulintern eine Maskenpflicht zu verhängen. Aber am freiwilligen Tragen der Maske kann sie niemanden hindern. Und dazu ...

