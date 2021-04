Grüne und CDU : Sondierungsgespräche im Südwesten: Einigung beim Klimaschutz

Es war nicht einfach für Wahlsieger Kretschmann seine Grünen von einer neuen Koalition mit der CDU zu überzeugen. Doch es gelang. Jetzt werden letzte Details vereinbart.

Stuttgart | Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben am Samstag bei einem abschließenden Sondierungsgespräch erste Weichen für eine neue grün-schwarze Koalition gestellt. Wie die dpa aus Verhandlungskreisen in Stuttgart erfuhr, gab es beim Klimaschutz schon eine weitgehende Einigung. Die Union habe den grünen Wahlsiegern um Ministerpräsident Winfried Kretschma...

