Gedenkstätte : Sonderausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“ in Neuengamme

Die Nationalsozialisten brachten mehrere Tausend Kinder ins KZ Bergen-Belsen. Eine Ausstellung macht auf ihr Schicksal aufmerksam. Sie ist jetzt in der Hamburger Gedenkstätte im ehemaligen Lager Neuengamme zu sehen, wo ebenfalls Kinder inhaftiert waren.

In der Hamburger Gedenkstätte Neuengamme wird am Sonntag die Ausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“ eröffnet. In dem Lager bei Hannover seien etwa 3500 Kinder unter 15 Jahren inhaftiert gewesen, teilte die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte mit. Zu den bekanntesten Gefangenen gehört das damals 15 Jahre alte Mädchen Anne Frank. Ihre jüdisch...

