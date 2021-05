Nahost-Konflikt : Solidarität mit Palästinensern: Riesendemo in London

Zumindest nach Angaben der Organisatoren sollen sich mehr als 180.000 Menschen beteiligt haben: London hat eine der größten propalästinensischen Demonstrationen in der Geschichte des Landes gesehen.

London | Tausende Menschen haben bei Protesten in Großbritannien ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gaza-Konflikt zum Ausdruck gebracht. Die Organisatoren schätzten, dass allein bei einem propalästinensischen Protest in London am Samstagnachmittag mehr als 180.000 Menschen dabei gewesen seien. Von unabhängiger Seite ließ sich diese Zahl nicht bestät...

