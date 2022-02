Nationalfarben : Solidarität mit der Ukraine - Brandenburger Tor beleuchtet

Das Brandenburger Tor in Berlin leuchtet in den Farben Gelb und Blau. Auch in anderen Städten fanden Solidaritätsbekundungen statt.

Das Brandenburger Tor hat am Mittwochabend in den ukrainischen Nationalfarben geleuchtet. Berlin setze damit ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine, wie die Senatskanzlei im Vorfeld mitteilte. „Mit der Beleuchtung des Brandenburger Tors senden wir ein deutliches Signal, gemeinsam mit weiteren europäischen Städten. Als freie Stadt für eine freie un...

