Energien : Solar-Stromproduktion in MV: Grüne fordern Tempo bei Ausbau

Die Grünen drängen die rot-rote Landesregierung, den Ausbau der Solarenergie in Mecklenburg-Vorpommern endlich voranzutreiben. „Solarenergie kostet uns nur die Mühe, sie einzusammeln. Wir haben durch die hohe Sonnenscheindauer besonders in der Küstenregion beste Voraussetzungen, sie viel stärker zu nutzen“, sagte der Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Montag in Schwerin. Für die Landtagssitzung am Donnerstag kündigte er einen Antrag dazu an.

Darin wird die Landesregierung aufgefordert, bis Mitte kommenden Jahres einen Leitfaden zum Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie vorzulegen. Zudem soll ein landesweites Solarpotenzial-Kataster erstellt werden, aus dem ersichtlich wird, ab wann sich wo eine Solaranlage auf dem eigenen Hausdach für den Hauseigentümer rechnet. „Die Zeit der schönen Wo...

